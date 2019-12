Perro rottweiler ataca a bebé y le desfigura la cara

Ciudad de México.- Un pequeño bebé de tan solo tres años resultó con el rostro desfigurado luego de que padeciera el ataque de un perro rottweiler que no llevaba puesto el bozal.



El terrible hecho ocurrió por imprudencia del dueño del perro en una de las playas del Malecón del Puerto de Progreso, ubicada en el estado de Yucatán.



De acuerdo con los reportes, el perro se soltó de la palmera en la que estaba atado; tras ese acontecimiento el can se abalanzó sobre el pequeño y lo atacó de forma feroz.



El perro rottweiler, al que su dueño no le puso un bozal pese a su personalidad agresiva, tomó al niño por la cabeza y le desprendió parte del cabelludo; por si fuera poco, también le causó varias heridas en la cara.



El ataque finalizó hasta que el dueño de la mascota intervino. Posteriormente, el bebé tuvo que ser trasladado en estado grave al Hospital Regional Agustín O¨Horán.



Versiones de los testigos del ataque señalaron que el niño de tres años estaba en compañía de su madre, quien es vendedora en la playa.



El perro y su dueño fueron detenidos y permanecerán en las instalaciones de la Policía Municipal hasta que se esclarezca el caso.