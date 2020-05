Perro salvaje africano en peligro por el ser humano

Escuchar Nota

Botswana.- Los perros salvajes africanos se encuentran en grave riesgo al ser invadido su hábitat y estar expuestos a ser cazados por los granjeros, que a menudo los culpan cuando algún otro animal, como leopardos o hienas, mata al ganado, afirma la Fundación Africana de la Naturaleza (African Wildlife Foundation-AWF).



El perro salvaje africano, también llamado a veces perro de caza o perro africano pintado, tiene un pelaje colorido y parchado; orejas grandes con forma de murciélago y una cola espesa con una punta blanca. No hay dos perros salvajes marcados exactamente igual, lo que facilita la identificación de individuos.



El conflicto humano-vida silvestre pone en peligro a esta especie, ya que en toda África, son disparados y envenenados por granjeros que a menudo los culpan cuando un leopardo o una hiena matan al ganado.



Sin embargo, la principal amenaza que enfrenta el perro salvaje es la fragmentación del hábitat, que aumenta el conflicto entre humanos y vida silvestre, y la extinción localizada de pequeñas poblaciones debido a enfermedades epidémicas. Las poblaciones más grandes tienen una mayor probabilidad de recuperación de tales brotes.



A medida que las poblaciones humanas se expanden, lo que lleva a la agricultura, los asentamientos y las carreteras, los perros salvajes pierden los espacios en los que alguna vez pudieron andar libremente.



Las soluciones sugeridas por AWF para proteger al perro salvaje africano incluyen involucrar a las comunidades locales, para lo cual educa a los miembros de la comunidad sobre la protección de su vida silvestre local y los equipa para hacerlo.



La AWF, con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el gobierno holandés, emplearon a 12 exploradores de cinco comunidades vecinas, quienes monitorean a los perros salvajes, aprenden sus movimientos y alertan a los pastores cuando están presentes.



Para mitigar el conflicto humano-vida silvestre, la AWF considera que las represalias son la razón principal de los asesinatos de perros salvajes africanos, por lo que trabaja con las comunidades para ayudarlas a construir recintos que protegen al ganado de los depredadores, al tiempo que monitorea los movimientos de los perros salvajes para anticipar y prevenir un posible conflicto con los humanos.



Los perros salvajes africanos viven en manada, con un promedio de siete a 15 miembros y, a veces, hasta 40. Antes de la reciente disminución de la población, se registraron manadas de hasta 100, y tienen una estructura social única, ya que cooperan en el cuidado de los miembros heridos y enfermos, hay una falta general de agresión entre los miembros y poca intimidación entre la jerarquía social.



Cada manada de caza tiene un par dominante, que suele ser el único par que sigue siendo monógamo de por vida. Los perros salvajes también tienen una amplia gama de vocalizaciones, que incluyen un breve ladrido de alarma, un aullido de protesta y una llamada de contacto, similar a una campana, que se puede escuchar a largas distancias. Los elaborados rituales de saludo van acompañados de gorjeos y quejas.



Tanto los machos como las hembras cuidan a los cachorros y les proporcionan comida. Los miembros cazadores regresan a la guarida donde regurgitan carne para las hembras y los cachorros.



Aunque las camadas son grandes, muy pocos cachorros sobreviven, porque a veces las guaridas se inundan, o mueren por exposición o enfermedad.



Cuando se reducen las manadas, la caza no es tan eficiente y los adultos pueden no traer suficiente comida para los cachorros.



Los perros salvajes tienen una dieta diversa, por lo cual cazan una gran variedad de presas, incluidas gacelas y otros antílopes, jabalíes, terneras, ratas y pájaros.



Como la mayoría de los depredadores, juegan un papel importante en la eliminación de animales enfermos y débiles, ayudando a mantener el equilibrio natural y mejorar las especies de presas. Enre los grandes carnívoros, los perros salvajes son probablemente los cazadores más eficientes, ya que rara vez escapan sus presas objetivo.