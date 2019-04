Perro siempre comía solo la mitad de lo que había en su plato

Dejó sorprendidos a todos. Puede que Otávio, un tierno perro raza Schnauzer de Brasil, se muestre contento cada vez que Joice Lamas, su dueña, lo llena de caricias; sin embargo, detrás de esa cautivadora sonrisa se esconde un duro pasado que lo marcó para siempre. Prueba de ello, una publicación de Facebook que se viralizó entre los usuarios de la popular plataforma.Según contó Lamas, ella y su esposo adoptaron a Otávio a inicios del 2018 tras conocerlo en un refugio que rescata animales sin hogar."No nos separamos desde el primer momento que lo vimos", contó la joven al portal The Dodo.La pareja no pudo evitar asombrarse al conocer la triste historia del animal. Y es que el can había estado viviendo junto a una familia que adoptaba grandes cantidades de perros, a los que descuidaban y maltrataban constantemente.Afortunadamente, Otávio pudo ser rescatado y estuvo bajo el cuidado del refugio hasta que conoció a Joice.Aunque en un inicio el can era totalmente tímido y negado al contacto humano, pudo aprender con el tiempo que había pasado a ser parte de una familia que estaba dispuesta a brindarle tanto cariño como él necesite. El hecho generó diversas reacciones entre los usuarios de Facebook.Hoy en día, Otávio adora acurrucarse junto a sus amos y mueve la cola de felicidad la mayoría de veces que está junto a ellos; sin embargo, hay algunas actitudes que demuestran que aún arrastra algunas cicatrices del antiguo y duro pasado que le tocó vivir.Según Lamas, cada vez que le sirve comida al animal, este opta por comer solamente la mitad.Ella asegura que no hay forma de conocer la razón exacta detrás del curioso acto; sin embargo, se animó a compartir algunas teorías que lo explicarían.Sucede que, al vivir en un completo estado de abandono y junto a una gran cantidad de perros, el perro aprendió a racionar la comida, de forma que puede compartirla con otros o simplemente guardarla para después.Es probable también que Otávio haya sido obligado a aprender, y no de forma amigable, a comer únicamente la mitad de su plato. "Es triste", mencionó Lamas. "Siempre le digo 'está bien si comes todo'", añadió. La tierna historia fue compartida en Facebook y se volvió viral.La joven pareja espera que, con el tiempo, el can se de cuenta de que esta difícil etapa quedó atrás y no volverá nunca más.Ellos están dispuestos a ayudarlo y a brindarle todo el amor que jamás recibió y que siempre necesitó.La mujer agregó que cuidar de un perro abusado puede ser un verdadero desafío, pero verlos cambiar hace que todo el esfuerzo valga la pena."Necesitan paciencia y mucho amor, porque pueden tardar más en adaptarse", dijo Lamas. "Pero es notable cómo el amor cambia a los animales. Un animal rescatado es mucho más dulce, más agradecido y afectuoso que otros. ¡Son simplemente increíbles!", exclamó, convirtiéndose en la protagonista de esta historia que cautivó a miles en Facebook.