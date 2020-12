Perros de búsqueda: héroes de cuatro patas en Nuevo León

Escuchar Nota

Cuando una persona desaparece tras un desastre natural, derrumbe u otro incidente, junto con los elementos de seguridad que trabajan para buscarla, en muchas ocasiones también acuden al llamado de auxilio héroes de cuatro patas.Tres instituciones de Nuevo León cuentan con equipos caninos para esas labores:"Después de que ya transcurre cierta cantidad de tiempo, (el objetivo) es encontrar los restos para poder entregarlos a los deudos".Los canes están entrenados para operar en tierra, arena, pasto, fango, agua, montañas, campos abiertos y estructuras colapsadas; pueden viajar en helicóptero, avión y lancha, y trabajar con ruidos fuertes y diferentes situaciones climatológicas.En los últimos años, han participado en búsquedas de personas arrastradas por corrientes de ríos y presas, o extraviadas en cerros, así como en colapsos de edificios.No cualquier perro puede desempeñar estas labores. Se buscan animales ágiles, de estatura alta, que sean independientes, que no tengan miedo y sean sociables.Las razas más comunes son labrador, pastor alemán y pastor belga malinois, pero esto no descarta a otros canes. Todo depende del temperamento."Lo que queremos muchas veces es que sean un poco más libres porque, en lugares donde queremos que el perro sea un poco más intrépido, más vivo, que el perro pueda ser un poco autosuficiente".La etapa de entrenamiento dura entre 14 y 20 meses. Se comienza desde pequeños para desarrollar la socialización, cuando aprenden a convivir con personas y animales.Cuando Jesús Lara le muestra su pelota a Joe, un labrador color miel de 3 años, el perro comienza a ladrar y menear la cola con desesperación esperando que le entreguen el juguete.Una de las características más importantes que debe tener un perro para realizar esta labor, es queA los canes se les entrena para asociar la localización de aromas con el recibimiento de un premio, que es su juguete favorito. Se utilizan muestras sintéticas que asemejan el olor de una persona desaparecida o sin vida.Se inicia con ejercicios sencillos, que poco a poco van subiendo de dificultad. Los canes piensan: "donde hay aroma, es muy probable que haya juguete".El perro, en realidad, no está buscando una persona. Él está buscando su juguete.Los perros de búsqueda y rescate trabajan al lado de una persona, su manejador. Juntos componen el binomio canino y el vínculo que se desarrolla entre ambos es muy fuerte.El manejador está a cargo de sus entrenamientos, cuidados y labores en campo. Sin embargo, el perro está capacitado para trabajar con cualquier elemento.Algunos viven con sus manejadores y en otras dependencias, como en la Policía Militar, donde permanecen en las instalaciones."Son nuestros compañeros de trabajo", dice Eduardo Martínez, entrenador en jefe de laLos manejadores deben equilibrar el tiempo de trabajo con el de descanso. Cuando los terrenos son peligrosos, los protegen con equipos especiales de seguridad y siempre hay personal veterinario a su cuidado.