Perros policía dan exhibición en colegio y detectan droga a adolescentes

Un perro es un perro y no puede desprenderse de su olfato. Esta verdad casi absoluta resultó fatal para tres alumnos de un instituto de Marbella, pillados con pequeñas cantidades de droga y expulsados de las aulas durante veinte días.La culpa la tuvo un perro de la unidad canina de la Policía Local de la ciudad. Una exhibición habitual en centros educativos donde los jóvenes conocen las características de estos animales y su habilidad para detectar droga.El pasado día 20 de noviembre el Consejo Escolar del Instituto Las Dunas había programado una exhibición de este tipo, que normalmente se realiza en los patios de los centros educativos. Los agentes especializados esconden una pequeña cantidad de droga y el perro se encarga de encontrarla.Aquel 20-N era un día lluvioso y los profesores decidieron realizar la demostración en el interior de las aulas. Y el perro policía cumplió con su cometido. Pero lo que encontró no fue la droga colocada por los agentes sino la que se escondía en las mochilas de tres alumnos, de 1º y 2º de la ESO.La Policía Local levantó acta, incautó la droga, y avisó a los padres de los chicos, de 14 y 15 años. Posteriormente el centro aplicó su reglamento y expulsó a los estudiantes durante 20 días.Desde la Policía Local destacan que se trata de la primera vez que se encuentran con una situación de este tipo. “El olfato del perro no se puede desactivar. Está adiestrado para buscar y cuando huele, marca el lugar o a la persona. Y en esta ocasión, estando en las aulas detectó la droga”, explican.Hasta aquí la versión oficial. Otras fuentes señalaron al diario El País que nadie había sido avisado de que se trataba de una exhibición, “solo el director y la jefa de estudios lo sabían”, señala. Según esta versión, los agentes irrumpieron de improviso en las aulas, ordenaron a los chicos que no tocaran nada ni se movieran del sitio, mientras los perros olfateaban a su antojo.Aunque los alumnos están expulsados, durante estos 20 días están sometidos al seguimiento del profesorado. Se les remite a diario las tareas y acuden al centro a hacer los exámenes que tengan previstos. Para el director del instituto, Las Dunas no es un centro conflictivo y no es habitual que se pille a alumnos con sustancias estupefacientes, “aunque con 400 alumnos siempre existe esa posibilidad”.Se da la circunstancia de que la unidad canina de la Policía Local marbellí ya había realizado esa exhibición en el mismo instituto el pasado mes de marzo. En aquella ocasión , se celebró en el patio y el perro no encontró nada sospechoso.