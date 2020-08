Perros y gatos también pueden padecer diabetes

Escuchar Nota

Aunque parezca increíble que algunas enfermedades que afectan al ser humano también se presenten en animales elexplicó que si, y es exactamente igual que en los humanos.En este caso la diabetes mellitus afecta a perros y gatos en tres diferentes tipos, donde el tipo 1 se conoce como, ocasionada por la falta de la hormona con el mismo nombre, donde los perros son los más comunes a padecerla.El segundo tipo es la denominada mellitus no insulina dependiente, y en este caso la enfermedad afecta debido a que la secreción inadecuada de la insulina a destiempo provoca un efecto incorrecto en el organismo del can, aunque pueda sonar complicado, este tipo puede ser corregido con una dieta, dondeEn el último caso, se asocian otros factores, con problemas hormonales, o la administración de medicamentos que permiten el desarrollo de un padecimiento diabético.La importancia en atender este padecimiento, surge al igual que en los humanos al faltar la insulina la hormona encargada de varios procesos dentro del organismo donde el principal es llevar el azúcar a la sangre para que las células tengas combustible para realizar sus funciones, al no producirse ocurren desbalances en el organismo.De acuerdo con el especialista veterinario, entre los tres principales síntomas se encuentra: la polifagia o comer demasiado, pues el organismo al no producir insulina, las células piden más comida para cubrir la energía que necesitan.Como segundo síntoma esta la, signo caracterizado por la necesidad de tomar mucha agua y cuando un perro o gato padecen diabetes orinan de forma excesiva.En tercer lugar, se encuentra la pérdida de peso, misma que surge a consecuencia de que el organismo toma la grasa de los músculos que están como reserva para producir energía.Por su parte, explicó que al igual que en los seres humanos, la diabetes no duele, pero los cambios que ocurren dentro del organismo, a largo plazo pueden derivar en complicaciones mayores como perdida de visión y problemas de circulación e incluso llevar hasta la muerte.Con información de Debate