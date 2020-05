Persigue el INAH rastro de mamuts en Edomex

Escuchar Nota

“Pero esto no podemos afirmarlo hasta no tener la certeza a través del análisis de los propios huesos y de las herramientas que pudieran estar asociadas a los contextos y los hallazgos”, dijo en entrevista.

“Los (vestigios) de mamuts son los mejor constituidos. De las otras especies se han identificado apenas algunos restos y, como son huesos disgregados, es difícil determinar la cantidad (de ejemplares), pero con los huesos de mamuts se ha podido ir armando el rompecabezas y hacer una contabilidad que supera las seis decenas.

“El número puede crecer a medida que continúe la exploración y el trabajo de gabinete, de ir armando este rompecabezas”, explicó Sánchez Nava.

La contingencia sanitaria no detiene las labores del INAH en los terrenos del aeropuerto de Santa Lucía. En los últimos meses se han hallado en la zona, a los que expertos del instituto aplicarán tratamientos de conservación para estudiarlos y posteriormente exhibirlos en un museo que se perfila en el sitio, informóEstos restos óseos son, hasta ahora, los únicos de megafauna y mejor preservados que se han encontrado en el área, pero también los hay de otros animales delAdemás se identificaron 15 enterramientos prehispánicos de agricultores —según los primeros indicios—, depositados domésticamente y acompañados de ollas, cajetes y figurillas de barro, como la de un perro.Los ejemplares de mamuts pertenecen a la especie Mammuthus columbi, abundante en Norteamérica durante el Pleistoceno, era geológica concluida hace 12 mil años, e incluyen a machos, hembras y crías.Es probable que murieran atascados en el lago, debido a que su profundidad variaba y llegaba a desecarse, hasta convertirse en un espacio pantanoso.Sánchez Nava no descartó la posibilidad de que esta megafauna fuera conducida al lugar por el hombre, como ocurrió en el cercano, donde se localizaron trampas colocadas por cazadores.Hasta ahora, las osamentas no presentan huellas de cacería humana o acomodos antropogénicos. Sin embargo, no se descarta tampoco que los humanos hubieran aprovechado estos animales una vez que quedaban atascados en el fango.Desde octubre pasado el INAH comenzó a recabar restos de mamuts en las excavaciones para la torre de control y en el área destinada para las pistas del futuroproyecto prioritario del Gobierno que no suspendió obras por la pandemia de Covid-19.En la zona trabajan unos 30 arqueólogos y tres restauradores. Al concluir los estudios restaurarán y armarán las osamentas de la megafauna para mostrarlas al público.