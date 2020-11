Persigue Fiscalía a 11 exfuncionarios por Estafa Maestra

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo en total 11 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios federales, un exrector, y supuestos accionistas de empresas fantasma, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada vinculados al caso conocido como la Estafa Maestra, aunque entre ellos no figura Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu que ahora colabora con la UIF como testigo, sin importar que él y sus familiares eran vinculados a los desvíos.



Las 11 órdenes de aprehensión fueron solicitadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR como parte de la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019 que tiene en integración.



Asimismo, existen otras dos órdenes de aprehensión en este caso que ya se cumplimentaron. Los detenidos son Luis Antonio “N”, presunto accionista de una de las empresas fachada a la que se habrían transferido recursos desviados, y María de la Luz “N”, exdirectora general adjunta de Integración de Padrones de Sedesol.



Evade castigo con declaración



Pese a que en la denuncia de la UIF se identificó a Emilio Zebadúa, el exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, y a sus hermanos con gastos no acordes a sus ingresos por más de 200 millones de pesos, ninguna de las 11 órdenes de aprehensión obtenidas es en contra de alguno de ellos.



Para la unidad que encabeza Santiago Nieto, el rol de Zebadúa es central pues era el Oficial Mayor de las dependencias, el apoderado legal de las cuentas oficiales, y responsable de las áreas de adquisiciones. Ello además de los movimientos inexplicables de recursos identificados en su entorno personal . En el caso de Robles, se le responsabiliza por ser la titular de las dependencias de donde salió el dinero.



Cabe recordar que Zebadúa logró retrasar cualquier acción legal en su contra durante más de un año gracias a la promoción de diversos amparos que dieron pie a suspensiones provisionales. Luego de perder dichos recursos se acercó con la Fiscalía para buscar un esquema de colaboración.



Actualmente, el exoficial Mayor de Sedesol y Sedatu cuenta con otra suspensión, pero para que sus bienes no sean confiscados.



Escalan hasta Rosario Robles



Entre las órdenes de captura están dos ya conocidas: una en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, que sigue sin ejecutarse porque la exsecretaria está presa desde hace un año, así como otra en contra de Simón Pedro de León Mojarro, quien fungiera como coordinador de delegaciones estatales de Sedesol, quién permanece prófugo.