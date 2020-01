Persiguen y asesinan a abogado en Monterrey

Monterrey, NL.- Un hombre fue asesinado dentro de su auto, por unos delincuentes que se le emparejaron en otro vehículo cuando circulaba por la avenida Revolución, en el sur de Monterrey.



La víctima viajaba acompañada de una mujer, en un Mustang blanco, que terminó estrellado contra un poste de luz.



Cerca de la 1:40 horas de ayer se registró la movilización de las autoridades policiacas afuera de la Plaza Villa Contry, cerca de la colonia Rincón Colonial La Silla.



La arteria en dirección hacia el norte fue cerrada totalmente al paso vehicular a la espera de la llegada de agentes ministeriales para que realizaran las investigaciones del caso.



De acuerdo con una fuente cercana a las indagatorias, el Mustang circulaba al norte por la avenida, pero perdió el control el conductor cuando se dio cuenta que otro vehículo lo seguía y el deportivo se impactó contra el poste.



Según testigos, el conductor pretendió salir corriendo pero fue sorprendido por uno de los delincuentes que le disparó desde el otro auto, del que no se dieron características.



Al menos se habrían escuchado entre cuatro y cinco detonaciones de arma de fuego, agregó el informante.



Los agresores escaparon hacia el norte, donde unos 500 metros después había un filtro antialcohol, aunque instalado en los carriles contrarios, en el cruce con Alfonso Reyes.



La mujer que acompañaba a la víctima dio aviso del ataque a los familiares de la víctima y a los cuerpos de auxilio.



Paramédicos del Sector Salud revelaron que el hombre no presentaba signos de vida y que había recibido cuatro balazos, uno de ellos en la cabeza.



Aunque trascendió que la pareja acababa de salir del bar El Rosarito ubicado en la misma avenida, pero en la acera poniente, esa versión no había sido confirmada hasta esta mañana por la Fiscalía Estatal.



Identidad



El hombre asesinado fue identificado como José Pérez Garza, de 31 años, quien es hijo de un abogado originario de Puebla, de acuerdo a una fuente cercana al caso.