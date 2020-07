Persiste la desobediencia en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En la colonia Bellavista no existe el Covid-19 o por lo menos eso piensan los habitantes de este sector, ya que en el mercado sobre ruedas que se instala en la calle San Lorenzo las personas se aglomeran, no usan cubrebocas y llevan a niños pequeños a pasear entre los puestos.



A pesar de que las autoridades permitieron la reactivación de los tianguis bajo diversas medidas sanitarias y previniendo la aglomeración de personas, en este mercado impera la desobediencia civil.



En un recorrido realizado por el equipo de Zócalo Saltillo se pudo constatar que las personas no usan cubrebocas, además de que familias enteras recorren las calles sin ningún tipo de protección.



También hay aglomeración de personas en los puestos y no se entrega gel sanitizante, además se permite la entrada a los niños,.