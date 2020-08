Persiste problema por desgajamiento

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Debido a los gastos causados por la pandemia del Covid-19 y a que la Federación no envía recursos suficientes a Coahuila, seguirá pendiente la rehabilitación del desgajamiento de la calle Tulum en la colonia Santa Luz Analco, informó Omar Limón Lara, titular de la Dirección de Obras Públicas.



Desde el pasado 30 de junio el funcionario explicó, a través de Zócalo Saltillo, que el problema en esta arteria se debe a la fuerte corriente de agua en el arroyo y la humedad, que provocaron el desgajamiento de cerca de un metro y medio de la calle. Posteriormente, el 1 de julio inspectores de Protección Civil municipal acudieron para acordonar el lugar.



“Recibimos una solicitud sobre el problema e inmediatamente fuimos a revisar las condiciones del terreno y efectivamente se está socavando. Mandamos al contratista para que efectuara una evaluación del lugar y nos entregó el proyecto para presentárselo al Alcalde”, expuso el director de Obras Públicas.







Sin recursos



Omar Limón aceptó que en un principio había dicho que en unas semanas iniciaría la construcción de la calle deteriorada. Pero ahora con los problemas que hay con la pandemia no hay obras ni dinero, pues la Federación ha restringido los recursos.



“Ya está contemplada la edificación de un muro de contención, el cual va a estar relleno totalmente de mampostería que evitará se vuelva a desgajar. Pero todavía no tenemos fecha de inicio de los trabajos”, agregó.



En una visita al lugar se constató que el arroyo dañó la parte subterránea de la calle por las lluvias que cayeron desde el fin de semana pasado a consecuencia de la tormenta “Hanna”.



Incluso, en una de las orillas donde está el desgajamiento está un poste de la Comisión Federal de Electricidad y su base peligra porque la tierra empieza a desprenderse.