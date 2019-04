Persiste riesgo de apagones en el país

El riesgo de apagones en el País persiste ante la llegada del verano, cuando crece la demanda de electricidad, que se agravará por la falta de infraestructura y el nulo mantenimiento de la ya existente, alertaron especialistas.Héctor Rocha, socio de EY en energía, expuso que la mayoría de las líneas de transmisión tienen más de 20 años de servicio, aunado al crecimiento de la demanda eléctrica anual de entre 2 y 3 por ciento, provoca una saturación en la red que no permite evacuar la energía generada, causando posibles apagones.Pese a que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, descartó el riesgo de sufrir apagones en el verano por una mayor demanda eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) todos los días reporta algún tipo de evento de fallas, principalmente en el Bajío, Noroeste y Yucatán.Víctor Ramírez, especialista en el sector de energías renovables, consideró que persiste el riesgo para el verano, que es la temporada de mayor demanda en el País, por la insuficiencia en la generación de energía y en redes de transmisión."Los riesgos de apagones se dan por dos causas principales, una es fallas en la red de transmisión porque no se tiene lo suficiente o que se presente algún accidente que dañe esta red, como lo que se presentó en Cancún hace unos días, y la otra sería que no se puede satisfacer la demanda por la falta de generación", comentó.El 8 de marzo se registró un apagón que dejó sin electricidad a Yucatán, lo que afectó a 351 mil 728 usuarios.La CFE argumentó que la quema en un campo de caña en el Municipio de Champotón, Campeche, afectó las líneas de transmisión.Fuentes de la empresa explicaron que en el caso del sureste del País, a la situación de las líneas de transmisión se suma la falta de gas, lo que podría afectar la generación en la zona.Posteriormente, el 28 y 30 de marzo, se registraron otros dos casos de emergencia en el sistema eléctrico Mulegé en Baja California Sur, que afectó 7.9 y 6.7 megawatts en Santa Rosalía y Pacífico Norte, respectivamente.