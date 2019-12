Persistirán las bajas temperaturas en Coahuila

Saltillo, Coah.- Ante la persistencia de bajas temperaturas durante las próximas 24 horas, el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, reiteró recomendaciones para evitar afectaciones a la salud propias del mal clima, principalmente entre menores de edad y adultos mayores.



Francisco Martínez Ávalos, titular del organismo, expresó que durante las últimas horas se registraron temperaturas de entre uno y tres grados centígrados (1º, 3º C) en las regiones Laguna, Sureste y Centro, mientras que en la Carbonífera y Norte descendieron hasta los menos dos y menos tres grados (-2º,-3º C).



Por otra parte, detalló que en las últimas horas se reportaron 22 personas albergadas en refugios temporales, de los cuales 13 se concentraron en Torreón, 2 en Matamoros, 3 en Saltillo, 3 en Nueva Rosita y uno en Sabinas.​



Expresó que ante los pronósticos de que el mal clima prevalecerá durante este miércoles y jueves, —para el viernes se espera mejoría en las temperaturas—, es preciso que la ciudadanía tome algunas medidas para la prevención de accidentes o enfermedades.



Sobre el particular, dijo que para prevenir percances en el hogar se deben revisar las condiciones en que se encuentran las instalaciones eléctricas, principalmente en luces navideñas.



Evitar la introducción de anafres a los hogares; revisar las condiciones del funcionamiento de calentadores de gas y eléctricos, y dejar ventilación para evitar posible acumulamiento de gases.



Por otra parte, utilizar ropa gruesa, no exponerse a cambios bruscos de temperatura ni al aire helado, consumir abundantes líquidos y frutas ricas en Vitamina C.



Cubrir debidamente a los menores de edad y a adultos mayores, ya que representan el sector de la población con más riesgos ante las bajas temperaturas.​



Finalmente, Martínez Ávalos recomendó a la población estar atenta a los reportes sobre el clima del Servicio Meteorológico Nacional, ya que seguirá el clima adverso cuando menos hasta este jueves.