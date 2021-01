Personal de Salud de Metepec protesta para exigir vacuna contra Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Personal médico del Hospital Regional No. 251 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Metepec, se manifestó este lunes al interior del nosocomio para exigir ser vacunados contra covid-19, pues hasta el momento no los han tomado en cuenta.



En redes sociales aparecieron tres fotografías del movimiento que se registró por la mañana por parte de los trabajadores de salud que tienen pancartas y están ataviados con sus trajes tyvek, además de googles y mascarillas.



Entre los reclamos están que no tienen “Vacuna para el personal operativo”, “Mi salud no es un juego” y “No quiero ser estadística”, entre otros.



La respuesta por parte de las autoridades del IMSS no se hizo esperar, confirmaron la manifestación, aseguraron que ya fueron atendidos, además de recalcar que se trató de médicos residentes que están en formación, a ellos les dijeron que hay un plan de vacunación y que están contemplados, desde que llegó el biológico a México.



El proceso de inmunización es para protegerlos, a partir de la confirmación de datos personales, verificación de condiciones óptimas para ser inyectados, registro, traslado a la sede de vacunación y observación. Las primeras 975 vacunas para el personal de salud en la entidad se comenzaron a aplicar desde el 2 de enero.