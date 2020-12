Personal de salud está cansado a 10 meses de combatir al Covid

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Aunque la ocupación hospitalaria no ha bajado en las últimas dos semanas en Piedras Negras, el problema de fondo es el cansancio que pueden presenta el personal de salud, que a 10 meses de combate al Covid-19 ya resienten los estragos de esta batalla viral, indicó el presidente municipal, Claudio Bres Garza.



“No nos dejemos llevar por la situación hospitalaria, en promedio estamos en 39 camas ocupadas de 86, el problema es que todos nuestros médicos enfermeras, personal de apoyo de hospitales Covid, ya están cansados, a 10 meses”, mencionó.



Insistió que las camas pasan a un segundo plano, si al final no se tienen medicamentos, ni médicos que atiendan nuestra salud, por ello hay que entender el agotamiento que debe haber física y psicológicamente de arriesgar la vida por casi un año.



Inclusive lamentó que quienes en su labor de salvar vidas, se re contagiaron o en extrema consecuencia, fallecieron y todo en aras de atender la salud de otros.



“Cuantos de ese tipo de héroes, cuantas otras, están poniendo en riesgo su vida por un descuido de nosotros”, manifestó.



Por último y en relación a esto, apeló a la ciudadanía a limitar las reuniones entre personas, y seguir aplicando la distancia y el cubre bocas como principal arma de prevención, y no tanto por obligación que impone la autoridad, sino por el bien común de su propia familia.