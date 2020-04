Personal médico en cuarentena teme a contagio en Oaxaca

Escuchar Nota

“En el momento que ingresó al hospital nadie pensó que fuera sospechoso de Covid-19, pero posteriormente se presumió que podría ser un paciente con este virus, se le tomó la muestra, murió y se dejó como probable sospechoso”, dijo.



“Todos tienen equipo de protección, ese paciente nunca entró al área Covid, que es donde más equipo de protección hay, pero también en el área de Urgencias hay este tipo de equipamiento”, agregó.



“Todo el mundo sabe que tenemos un área Covid. A veces nos gana mucho el miedo, el temor, durante todos estos 15 días, el personal ha dado alerta, enviamos a un paciente al área Covid, se le hace la prueba y sale negativa; prácticamente han sido seis pacientes [de los] que ellos han dado alerta y que no reúnen la definición operacional, se les toman las pruebas y han salido negativas. Con este paciente pasó eso, no se le hizo un diagnóstico adecuado, oportuno, por eso fue que lo internaron en Urgencias”.



“En el hospital están todas las carpetas e información para el manejo de Covid. Ha habido cursos de capacitación de cómo vestirse y cómo desvestirse para entrar al área. Lo único que tenemos que hacer es leer”, señaló.



“Nos gana mucho el miedo, nos ha ganado mucho de meternos al Whats, al Face, donde escuchamos y escuchamos la experiencia que se está viviendo en otros países, yo creo que esa experiencia la debemos estar tomando para poder actuar en México y en Oaxaca”, manifestó.



“No porque en el momento en que deciden que este paciente tiene problemas, en automático se quedan exclusivamente al manejo de él. Les invito a mis compañeros a que usen su equipo de forma adecuada, no se lo estamos negando, simplemente [pedimos] que lo usen”, finalizó.



Personal médico, de enfermería y camilleros de tres turnos del Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE),informó que los trabajadores estarán en cuarentena durante 14 días, y cada tres días personal del área de Epidemiología tendrá contacto con ellos para ver si presentan algún síntoma relacionado con este nuevo virus y, en su caso, realizarles la prueba.Ayer, personal de enfermería denunció que se les negó el equipo de protección individual para atender al paciente y que no se le ingresó al área destinada a las personas sospechosas por Covid-19, pese a que presentaba síntomas asociados.También exigieron inmediatamente ser puestos en cuarentena por temor a resultar contagiados, ya que atendieron sin equipo de máxima seguridad a la persona infecto-contagiosa, quien falleció horas después de su ingreso al hospital.En entrevista, el director Jesús López dijo que no se negó el equipo de protección a los trabajadores y que todos cuentan con éste; que la decisión de no ingresar al paciente al área Covid-19 fue del médico que lo atendió y no de la Dirección del Hospital Regional Presidente Juárez.Explicó que la madrugada del 24 de abril ingresó al área de Urgencias un hombre de 66 años con diagnóstico broncopulmonar, neumonía, lesión renal y diabetes mellitus tipo 2. En el transcurso de las horas, su salud se agravó hasta que falleció.Al día siguiente, detalló, la prueba confirmó que el hombre sí estaba contagiado de coronavirus.Reiteró que todo el personal cuenta con el equipo de protección mínimo en el área de Urgencias y que es en el área Covid donde estos protocolos son mayores.Si el paciente no ingresó a esa área, insistió, dependió del médico que realizó el diagnóstico. Según Jesús López, no hubo una valoración adecuada y oportuna del paciente.El directivo afirmó que está establecido que todo paciente con problemas respiratorios debe pasar por el área Covid del hospital regional del ISSSTE. Por ello, opinó que no es necesario modificar los protocolos de atención a los enfermos con problemas respiratorios, sino que todo el personal debe leerlos y conocerlos.Descartó que el personal médico, de enfermería y camilleros que atendieron al paciente que falleció por Covid-19, hayan estado en contacto con otros enfermos.