Personal médico sorprende a paciente con Covid-19 al celebrar su cumpleaños

Este año quizá los cumpleaños no han podido celebrarse como quisiéramos, pero eso no quiere decir que no puedan ser significativos.



José tuvo una celebración diferente pero llena de cariño en el área #COVID19 del HGR No.46 de #Jalisco.#IMSSolidario#UnidosSaldremosAdelante pic.twitter.com/KQCRanX9kz