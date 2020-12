Personal médico vulnerable del ISSTE Saltillo se ampara para no regresar a laborar

Escuchar Nota

“Es una situación meramente laboral donde médicos que ya son mayores se ampararon pero ya les están diciendo que tienen que presentarse a trabajar y no lo han hecho”.



“Se han amparado aproximadamente 4 o 5 médicos de Saltillo, mientras que en Torreón son cinco en total tenemos 12 amparados” detalló.



Con represalias y despidos están actuando directivos del ISSSTE contra empleados que en su condición de adultos mayores son vulnerables y en esa condición se niegan a regresar a laborar en los hospitales, por lo que hasta el momento se han amparado 12 trabajadores.mencionó que este recurso legal es para que no se les obligue a regresar a trabajar a las áreas covid.Recordó que en lo que va del año, durante los 10 meses de la pandemia han resultado contagiados 150 empleados de los hospitales del ISSSTE además que se cuenta con ocho decesos.Dijo que ante ese panorama de la negativa del personal mayor a retornar a sus centros de trabajo ya se dio el primer despido.Explicó que se tuvo un decreto el 31 de julio donde las personas vulnerables mayores de 60 años tenían que confinarse en sus casas, pero el decreto terminó y han estado regresando mediante una desconversión de cada centro de trabajo.Abundó que no se han presentado a trabajar varios por la que se han levantado actas y la sanción la determina la autoridad., pero hasta el momento muchos sólo se han conducido solos o con sus abogados.Reiteró que los que están regresando y son parte de la población vulnerable no se les manda al área covid, sino que se les ubica en zonas de bajo riesgo para que desempeñen sus labores sin ningún peligro de contagio.