Personas ligadas a la delincuencia dañaron zona arqueológica El Tajín

El recuento de los daños en El Tajín: la devastación parcial del sitio fue detenida por nuestra compañera investigadora del #INAH Patricia Castillo, le toca mañana a los funcionarios castigar a los responsables, honor a quien honor merece, bravo Paty!!! pic.twitter.com/RfmN3QSWwh — SNPICD-INAH Investigadores (@inah_academicos) 23 de agosto de 2019

Personas ligadas a laestarían detrás de las afectaciones a la, en, afirmó ayer Diego Prieto, director del, tras la inauguración de la exposición "Memoria de milagros, exvotos mexicanos; patrimonio recuperado", en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo.Señaló que desde abril y mayo han tenido noticias de incursiones inapropiadas, tala de árboles y afectaciones en algunas áreas, sobre todo al perímetro que está fuera de lasque administra el INAH.“Esto se empezó a grabar desde hace algunas semanas, en junio teníamos reportes pero no tan graves, pero en julio comenzamos a detectar la presencia de grupos que, en el tablaje 53, empezaron a hacer acciones más complicadas y destructivas de tala de árboles, quema de maleza, remoción de tierra, y desde hace al menos nueve días, presencia de maquinaria pesada, particularmente las máquinas mano de chango”, detalló.Aseguró que se les solicitó suspender los trabajos, “pero no hicieron caso y comenzaron a acompañar sus incursiones con personas con armas largas. Todo parece señalar que son personas vinculadas a la delincuencia que pretenden hacer una clase de fraccionamiento”.“Ha habido amenazas hacia gente de la custodia y de la administración de la zona de que ellos tienen mucha influencia, que no se van a ir, de ‘sé donde vives, cuando vengas solo te voy a hacer algo'”, lamentó.El funcionario afirmó que el jueves pasado, elcomisionó a la doctora Patricia Castillo para realizar un dictamen de los daños y fue acompañada por elementos de custodia, “además ya habíamos dado aviso a la región 4 de fuerza civil del gobierno de Veracruz“.“Gracias a la acción estas personas suspendieron sus actividades y retiraron la maquinaria y este fin de semana tuvimos presencia de la hoy Guardia Nacional“, añadió.De 20 días a un mes tardará el diagnóstico de los daños que recibió la zona arqueológica de El Tajín, en Veracruz, luego que personas no identificadas ingresaran y realizaran excavaciones con maquinaria pesada, tala de árboles y quema de malezas, aseguró“Hay que hacer varias vistas y probablemente habrá que llevar los equipos de georadar para ver qué hay en el subsuelo”, detalló.Se debe hacer un diagnóstico pericial de las estructuras subyacentes, por lo cual no quiso adelantarse a señalar qué estructuras resultaron dañadas. “El viernes formar una comisión técnica encabezada por Patricia Castillo en la que participarán arqueólogos y antropólogos que puedan ayudarnos a entender la problemática social y política de área”.Señaló que el viernes pasado fue personalmente a ver la situación de los daños, los cuales están en un área de al menos kilómetro y medio de la zona turística. Reiteró que se descubrirán algunas estructuras para valorarlas y tras ello volverán a ser enterradas, “porque no son parte de la zona destinada a visita, sino de reserva de bienes arqueológicos”.La zona arqueológica de El Tajín está constituida por mil 200 hectáreas y de esas únicamente 200 están bajo el régimen de propiedad pública, pues fueron adquiridas por el gobierno del estado de Veracruz y están bajo control y administración directa del INAH; sin embargo, el Instituto tiene la tarea de cuidar su totalidad. Esas mil son propiedad privada y en ellas hay 12 áreas afectadas.