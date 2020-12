Personas recuperadas de covid-19 pierden deseo sexual: IMSS

Escuchar Nota

Un número importante de pacientes recuperados de coronavirus en Méxicodurante sus encuentros sexuales, explicó César González Bonilla,“Yo he visto reportes de anorgasmia, es decir, ausencia de orgasmos, de”, explicó en entrevista con Milenio.Se trata de un sector que antes refería haber tenidoa y en la actualidadplacentera, dijo.“Seria importante identificar si se trata de unya sea por depresión o por un temor de haber padecido la enfermedad“, dijo.El especialista precisó que las complicaciones neurológicas se dividen entre las que afectan al sistema nervioso central, las quey las neuropatías periféricas en las que se ven afectadas terminaciones nerviosas, entre estos, de los órganos sexuales.“Los nervios pudendos son los que inervan todo el área genital y si hay alguna neuropatía periférica, obviamente que no va a haber”, dijo tras referir que aunque este problema está documentado como secuela del covid no se le ha dedicado la suficiente atención.Lo que sí se ha identificado es que el covid-19 puede afectar terminaciones nerviosas,a estímulos sensoriales, no llegar a la excitación y, por lo tanto, al orgasmo genital.Si bien, aclaro, este tipo de neuropatía periféricalos sectores más afectados luego de sufrir covid son los que cursan con diabetes.Por otra parte, comentó, que los pacientes recuperados también han referido padecer de cansancio crónico aun cuando ya fueron dados de alta.caracterizado por ese cansancio crónico, falta de concentración, dificultad para conciliar el sueño.“Son secuelas que pueden durar varios meses, aún no se ha definido el periodo de duración; no tenemos mucha información sobre cómo tratar a este tipo de pacientes”, aseveró.