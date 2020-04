Personas sin techo duermen en el metro vacío de Nueva York

Escuchar Nota

AFP.- Las personas sin techo se refugian cada vez más en los vagones de metro de Nueva York en medio de la brutal crisis económica provocada por el coronavirus, un problema que el alcalde Bill de Blasio y el gobernador Andrew Cuomo prometieron enfrentar.



En un video viral filmado por un conductor del metro neoyorquino y luego difundido por el diario New York Post se ven personas sin techo durmiendo en casi todos los vagones de un tren, algunos junto a bolsas plásticas, valijas y cajas llenas de pertenencias.



"¿Tengo que ir a trabajar ahí adentro?", dice el conductor en el video. "No tiene sentido".



Otros videos similares y una serie de fotos publicadas por el diario New York Daily News muestran imágenes del mismo tenor.



"Lo que sucede en esos vagones es desagradable", dijo el martes Cuomo.



La caída de más de 90% en el uso del metro ha liberado el espacio en trenes y estaciones, tomados por los sin techo.



El miércoles, Cuomo pidió a la MTA, la autoridad de transporte público de Nueva York -que es independiente pero en los hechos depende del gobierno estatal, no del municipal- que cada noche se realice una limpieza y desinfección de todos los trenes.



"Es necesario que esto termine", dijo. "Los trenes deben ser limpiados y los sin techo deben recibir los servicios que necesitan".



Cuomo dijo que exigió a la alcaldía un plan para desinfectar los trenes cada noche.



"Cualquier trabajador esencial que se suba a un tren debe saber que éste fue desinfectado la noche anterior", dijo Cuomo a la prensa el miércoles. "Queremos que vayan a trabajar. No queremos que se queden en casa".



La MTA es hace años blanco de una batalla entre el gobernador y el alcalde, viejos rivales, que se echan la culpa mutuamente de su deterioro, suciedad y falta de inversiones.



Al inicio de la semana, el alcalde propuso a la MTA cerrar 10 estaciones al final de los trayectos cada día entre la medianoche y las cinco de la madrugada.



Esto permitiría una limpieza más a fondo y que la policía y los servicios encargados desalojen a los sin techo de los vagones y estaciones y les propongan asilo en refugios. Pero el hacinamiento ha llevado a una explosión de casos de COVID-19 en esos hogares transitorios.



Usuarios de las redes sociales destacaron que los sin techo se ven obligados a dormir en el metro por falta de opciones seguras. El cierre de los cafés y restaurantes de comida rápida han privado a muchas de estas personas de baños, agua y un lugar donde descansar.