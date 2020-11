Personas sordas llaman a la inclusión en Monterrey

Escuchar Nota

"Vivimos en una sociedad que no es incluyente, ni en sus comportamientos ni estructuralmente. Por ejemplo, en el Metro los mensajes son auditivos, en los semáforos, no todos tienen el aviso visual de que ya va a cambiar, entre otras cosas", dijo Isabel Salinas, de 30 años, y maestra de LSM (lenguaje de señas mexicanas).

"Lo que más nos sucede es que las personas piensan que como nos oímos no entendemos. No nos incluyen en conversaciones, no nos hablan de frente, nos excluyen de muchas cosas. Por otro lado, tampoco contamos con intérpretes en hospitales, oficinas, gubernamentales, restaurantes".



"No se nos ve de forma integral y esto hace que no tengamos el acceso completo al mercado laboral, afecta a nuestro currículum. Las personas sordas tenemos muy claro que queremos trabajar no solo en los centros especiales de empleo. Podemos trabajar en las empresas ordinarias y también en la función pública".

"Siento que no estamos incluidos, sentimos que las personas oyentes están apropiándose de nuestra lengua y nuestros asuntos. Algunos oyentes e intérpretes hacen a un lado a las personas sordas y estamos en desventaja, por eso decidimos que la inclusión no se está dando", dijo.

No poder escuchar no es una limitante para la comunicación ni para desarrollar una tarea. Esto lo sabe la comunidad de sordos deAyer, para conmemorar els, un grupo se reunió en la explanada del museo Marco y, a través de señas y con un intérprete, exigieron ser escuchados y que el Estado les ofrezca herramientas de inclusión.Perla Treviño González, de 68 años, y directora de educación de LSM en la Unión Nacional de Sordos de México, comentó que el problema es que en ocasiones no se conocen sus capacidades, y sólo se enfocan en su discapacidad sin darles la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer.Jesús Morales López, presidente de la Asociación de Sordos de Nuevo León, A.C., reconoció que aun con intérpretes no son incluidos y están en constante desventaja.Maria Salinas, de 28 años, llamó a hacer procedimientos o sistemas para permitir que una persona con una discapacidad auditiva los use al máximo posible y eliminar la creencia de que las personas con discapacidad auditiva no están sanas o son menos capaces de hacer actividades.