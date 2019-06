Personas transgénero podrán usar nombre que deseen en tarjetas Mastercard

Mastercard presentó su iniciativa de tarjeta True Name para que personas de la comunidad transgénero puedan escoger el nombre que aparezca en la parte frontal de sus tarjetas, sin la necesidad de un cambio legal de identidad.La empresa procesadora de pagos electrónicos señaló que busca que la iniciativa sea replicada por otros actores en la industria, con el propósito de que los productos financieros puedan reflejar la verdadera identidad de los usuarios."Estamos trabajando con socios para crear un producto, así como un proceso confidencial y privado sin preguntas personales, que permitirá que los nombres verdaderos, no los nombres muertos, aparezcan en las tarjetas sin el requisito de un cambio de nombre legal", explicó.Mastercard detalló que los miembros de la comunidad LGBTQ se han encontrado con problemas para comprar con sus plásticos, ya que, de acuerdo con datos de la propia compañía, casi un 32 por ciento de las personas que mostraron identificaciones con un nombre o género que no coincidieron con su presentación informaron experiencias negativas, como ser acosado, servicios denegados y ataques."Somos aliados de la comunidad LGBTQ , lo que significa que si vemos una necesidad o, si esta comunidad no está siendo atendida de la manera más integral, queremos ser una fuerza de cambio para ayudar a abordar y aliviar los puntos de dolor innecesarios", dijo Randall. Tucker, director de diversidad e inclusión de Mastercard.