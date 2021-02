¿Personas vacunadas pueden saltarse cuarentena aun después de tener COVID?

Escuchar Nota

"Las personas completamente vacunadas que cumplan con los criterios ya no tendrán que ponerse en cuarentena después de una exposición a alguien con COVID-19" , dijeron los CDC.



Las autoridades de salud de Estados Unidos actualizaron sus recomendaciones y afirman que no es necesario que las personas que ya fueron vacunadas contra else pongan en cuarentena de 14 días luego de estar en contacto con una persona infectada.(CDC por sus iniciales en inglés) señalaron que no necesariamente deben entrar en cuarentena si no desarrollan síntomas o si su contacto con una persona infectada ocurrió al menos dos semanas después de recibir la segunda dosis de vacunación y dentro de los primeros tres meses de haberse vacunado.La recomendación es similar a lo que los CDC han dicho sobre las personas que han desarrollado inmunidad luego de enfermar deLa agencia de salud de EU sostuvo que las personas vacunadas deben continuar siguiendo todas las demás pautas de salud, incluido el uso de un cubrebocas y el distanciamiento social cuando sea posible.Los estudios han demostrado que quienes han sido inoculados aún pueden tenery la garganta y transmitirlo a quienes los rodean.