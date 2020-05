Perteneció Mitre al último equipo de Yanquis que ganó la Serie Mundial

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Han pasado 11 años desde el último anillo de Serie Mundial de los Yanquis de Nueva York, el cual le arrebataron a los Filis de Filadelfia: en ese roster había un trío de mexicanos que presumen la corona, uno de ellos lanzador de los Saraperos de Saltillo, el abridor Sergio Mitre.El 2009 fue un año especial para el californiano, ya que después de recuperarse de la famosa cirugía Tommy John un año atrás, fue tomado vía agencia libre por los Mulos de Manhattan, tras su paso por los Marlines de Florida; nunca pensó que ese movimiento lo llevaría a vivir de cerca el Clásico de Otoño.“Ese año fue especial, en el 2008 fui operado del codo y trabajé muy fuerte ese invierno para estar listo y demostrar que todavía podía estar en el mejor nivel. Me gané un puesto desde abajo y regresé a Grandes Ligas, me sentí muy contento de pertenecer a una organización tan legendaria como lo son los Yanquis”, relató.Mitre subió a la loma en 12 ocasiones en aquella temporada, nueve de ellas como abridor, con marca de 3-3 y 6.79 de efectividad, su nombre no figuró en el roster para disputar los playoffs, por lo que tuvo que ver la coronación de Nueva York desde la caseta, hecho que no le resta mérito, mas bien su perspectiva fue diferente.“La química y el compañerismo de ese equipo fue la clave para ser campeón, el creer uno en el otro, ayudar a los compañeros, la responsabilidad de representar al equipo, el profesionalismo, el trabajo y el respeto que teníamos por lo que hacía cada uno, fueron los elementos más importantes para ser campeones y se logró”.Hideki Matsui lució monstruoso durante los seis juegos ante los Filis, hecho que lo llevó a ser el MVP de esa Serie Mundial, pero sin duda, el referente de ese equipo fue el “apaga y vámonos” Mariano Rivera, quien registró dos rescates para afianzar la corona de los Bombarderos del Bronx; para Mitre convivir con el unánime Salón de la Fama de Cooperstown, fue algo increíble.“Mariano es una de las mejores personas que uno puede conocer en esta vida, muy respetuoso, amable y muy profesional en su trabajo, es alguien con quien te puedes sentar a platicar, no solo de pelota, sino de la vida en general, estoy agradecido de haber sido compañero de él durante tres años”, comentó.La corona 22 en la historia de los Yanquis y la última que han podido conseguir, esa fue la que disfrutó el hoy abridor de los Saraperos de Saltillo, una experiencia que hoy transmite a sus compañeros a través del ejemplo, y qué mejor vivencia que ser parte de una organización tan legendaria como la que Babe Ruth construyó.