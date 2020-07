Perturbación de ecosistemas, responsable de coronavirus en humanos: López-Gatell

Escuchar Nota

“Ocurrió un fenómeno biológico, la mutación de un agente biológico, el SARS-CoV-2 que le permitió tener la capacidad de replicar e infectar a los seres humanos, posiblemente le dio la capacidad de transmitirse de manera eficiente en la especie humana, ¿quién es culpable de eso? Nadie en particular”, indicó.



, que ha cobrado la vida de 551 mil personas en todo el mundo;, pero mutó logrando infectar al ser humano, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.Las lecciones que deja la pandemia a la humanidad es el de cambiar el modo de relacionarnos con el planeta en general, dijo.Destacó que lconforme se desarrollan, “invadimos los distintos ecosistemas silvestres y al invadirlos, los perturbamos, la frontera humana se acerca los ecosistemas naturales eso propicia contacto entre especies silvestres y humanos”.Dijo que no hay un solo responsable, pero el modo de vida humano imperante durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI es el fenómeno responsable de esto, “pero no tiene sentido decir que hay una persona responsable”.Asimismo, reiteró que, por lo que no sirve pensar que las acciones que se deben tomar, solo deben venir del gobierno.