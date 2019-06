Perturbadora historia detrás de la ‘Hiena de Ecatepec’

Una relación tóxica

Trancurridos los días se va revelando nueva información sobre el caso de la "Hiena de Ecatepec", ahora nuevas revelaciones mostraron una verdad más trágica que la versión de cada uno de los padres quienes se acusan mutuamente, la realidad parece aún más perturbadora para las verdaderas víctimas: sus tres pequeños hijos, Guillermo de nueve años, Samantha de siete y Melissa de uno.Todo comenzó la semana pasada cuando en redes sociales rápidamente se volvieron virales los videos y fotografías de la bebé Melissa a la que se mostraba con escoriaciones en los dedos de los pies y donde se veía a la pequeña llorando, por lo que Mauricio los mostró para denunciar a la madre de sus hijos Jennifer Marisol de causarle al propósito esas lesiones para complacer a su nueva pareja.Sin embargo antes las reacciones acusatorias, Marisol respondió que no era verdad, que estaban fuera de contexto y que en realidad era él quien era agresivo con su familia, que les pegaba a ella y a los niños y que debido al supuesto maltrato, Mauricio tenía una orden de restricción en sus contra.Jennifer Marisol fue detenida a principios de semana y posteriormente fue ingresada al penal de Chiconautla, en el Estado de México, debido a que se llevó a los niños y los escondió de su padre, además que continúan las investigaciones para saber si los presuntos maltratos a la bebé Melissa fueron efectuados.México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la OCDE, el Estado de México diariamente registra 137 nacimientos cuyas madres son menores de 19 años.De acuerdo con el sistema de información en salud, del total de madres adolescentes mexiquenses, de 15 a 19 años de edad, 35,000 viven en unión libre, 8,500 son solteras, 4,600 casadas, 91 separadas, 21 divorciadas, 27 viudas y no se tienen registro del estado civil de más de 700.Mauricio y Marisol se conocieron cuando ella tenía 15 años, él ya era mayor, a los 16 quedó embarazada, ambos decidieron vivir juntos y hacer una familia, que completaron con la llegada de Samantha y Guillermo.Él trabajaba como policía y ella se dedicaba a cuidarlos, una pareja normal con altibajos hasta que empezaron los problemas y maltratos, según la versión de Marisol, poco a poco se transformaron, ya no eran la familia feliz que habían soñado, entonces llegó una noticia inesperada: un nuevo embarazo, la bebé Melissa.Era un momento turbulento en su relación, Mauricio la acusó de engañarlo con Omar Trujillo, ella lo negó. Así como Mauricio, él también era integrante de la porra del equipo de futbol América, pero Mauricio asegura que no se conocían, debido a esto se separaron."Nos separamos desde que estaba embarazada de mi tercera hija, Melissa. El motivo de la separación fue porque ella se veía con este tipo (Omar), él le mandaba mensajes de que era su bebé. Vivía con sus papás, cuando la nena ya tenía ocho meses, se salió de la casa de sus padres y mi papá le dio unos cuartos que tenía en la azotea para que viviera aquí con mis hijos", relató Mauricio al investigador y Youtuber Fabián Pasos.Sin embargo en la versión de la hermanos mayor de Marisol, Sandra, relató: "Mauricio nunca les dio una casa, mi papá les construyó un departamento para que vivieran, aquí vivían los cuatro en un principio. Cuando Mauricio no estaba, porque el señor se iba y regresaba cuando quería, el señor nunca les daba dinero, nosotros apoyábamos a Marisol con todo, cuando estaba embarazada de Meli, cuando se alivió. Porque Mauricio no se hacía cargo, de la única que se hacía cargo era de Samantha, sólo estuvo de planta durante el embarazo de ella".Como Marisol señaló, efectivamente existe una orden de restricción para que Mauricio no se le acercara, ya que había sido acusado de cometer violencia física y sexual, sin embargo él señala que fue una estrategia de ella para quedarse con los niños y asegurarle una pesión."Yo no sabía de esa orden porque a mí nunca me llegó un citatorio ni nada. Yo le daba dinero, le daba su gasto como si estuviera aquí conmigo pero a ella no le bastó, tuvo que sacar esa orden de restricción en mi contra para que se la autorizaran", relató Mauricio."Yo vivo en mi casa, ella fue la que vino a vivir aquí, yo no estaba violando ninguna ley por esa orden restricción, es falso, yo no la maltrataba, no hay pruebas, ella se alivió en el hospital con mi seguro, yo la llevé tres veces al hospital porque no podía aliviar", añadió.El embarazo de la bebé Melissa agudizó los problemas que tenían, Marisol asegura que era violada por el padre de sus hijos y golpeada constantemente a pesar de que ya no eran pareja."Ella manifiesta que yo la aventé de las escaleras y que por eso dio a luz antes, pero no, no hubo golpes, ni una sola vez", se defendió Mauricio ante la acusación.Sin embargo, Sandra, la hermana de Marisol asegura lo contrario: "Mauricio cuando quería la agredía y le pegaba, por eso Marisol decidió ir a denunciarlo a la policía, porque él era policía de la PBI (Policía Bancaria e Industrial), no sólo le pegaba a ella sino también a los niños, además le peleó la custodia y pensión. Aunque no estaba con ella, iba y la golpeaba".No sólo la posible violencia escandaliza sino además la sospecha de drogadicción:"Los mismos niños nos dijeron que (Mauricio) se droga, que les da a guardar la droga, que fuma marihuana, tachas y piedra. Guillermo incluso me enseñó unos casquillos de bala que le había dado su papá y me dijo que con esto había matado a un señor en su trabajo, se mostraba mostraba orgulloso, eso no es estar bien, cómo le vas a decir eso a los niños. Nosotros queremos pedir un antidoping para Mauricio, no lo acusamos pero son las autoridades deben investigar", dijo Sandra.Un detalle extraño es un audio que Sandra, presentó contra su ex cuñado: "A mí me marcó Mauricio y me dijo 'Todavía podemos rescatarla, necesito que culpe a este güey (Omar Trujillo, el supuesto nuevo novio de Marisol) de todo, todavía podemos salvarla".Sin embargo Mauricio solo declaró que la nueva pareja de ella también estaba involucrada en el maltrato a su beé: "Conociéndola, no lo va a inculpar a él (Omar Trujillo), ella se va a echar la culpa del maltrato sola".La bebé Melissa tiene un año, en los videos tenía unos tres meses relataron los hermanos de Marisol, señalan que no sabían de los videos hasta hace poco que Mauricio les avisó."Yo los veía (a sus hijos), ella en su rollo, yo en mi rollo, cada quien por su lado pero todo bien. Fue cuando me di cuenta que la nena tenía moretones, sus dedos rotitos, sin uñas, y me preocupé, ella es una persona muy agresiva, tengo que tratarla muy suavecito porque me empieza a decir 'son mis hijos, a ti no te importa, yo tengo derechos sobre ellos'."Le pregunté al respecto y me dijo que se la niña se había caído de la cama y que ratas le mordían las uñas, después me dijo que las mordidas que tenía en los pechos era porque Memo (hijo de ambos) era quien la mordía, incluso llegó a decir que le hacían brujería porque le salían las marcas en la noche.Cuando se llevaba a la niña (la bebé Melissa) con su pareja regresaba con moretones en los cachetes, en los brazos, ella mencionaba que en el metro la aplastaban" explicó Mauricio.Asimismo Mauricio relató cómo se dio cuenta de los supuestos maltratos de la pequeña: "Yo le conseguí teléfonos a mis hijos para ver videos de Youtube entonces Marisol tenía su cuenta ahí, es cuando vi los mensajes entre ella y Omar (su nueva pareja) entonces me puse furioso, ella me respondió que tenía la custodia de los niños, que ya me había dicho lo que pasaba con Melissa y que ella podía hacer con los niños lo que quisiera. Cuando descubrí los mensajes y los videos procedí a denunciarla pero en ese momento ella se fue con mis hijos".La hermana de Marisol, Sandra dijo que no excusa a su hermana, sin embargo considera que tenía diversos problemas: "Ella me decía: 'Mauricio me tiene a la fuerza, me viola, me quita la pensión de mis hijos'. Nosotros no estamos excusando a mi hermana, pero existía constante maltrato. Nos dijo que Mauricio iba a exhibir los videos, por lo que mi hermana decidió irse con los niños".Sin embargo cuando la detuvieron "ella solita fue y se entregó, en ese momento no encontrábamos a Mauricio, yo le dije a mi hermano que fuéramos por los niños porque no sabía qué iba a ser de esa niña (Melissa), ella no está bien (Marisol), qué tal si los mata o algo", declaró su hermana Sandra.Lo que le preocupa es que "si Mauricio ya sabía de los videos y maltratos de la bebé por qué no hizo nada antes. En los videos se ve a Melissa como de unos tres meses, ahora tiene un año, ¿por qué no denunció?".Mauricio declaró que su esposa trataba de poner a los niños en su contra: "Cuando se los llevó a Tizayuca, en todo momento les sembró la idea de que estaban ahí porque yo la quería meter a la cárcel, los niños están mal, mi hijo Guillermo, cuando nos ven y la detienen se pone mal porque sabía que la iban a detener".