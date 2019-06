Perú dicta primera sentencia por caso Odebrecht

La justicia peruana condenó el martes al ex gobernador de la región andina de Áncash César Álvarez a ocho años y tres meses de cárcel por recibir millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de una carretera.El caso es el primero en que una autoridad peruana es sentenciada a prisión por el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht en el país, que salpicó a hasta cuatro ex presidentes."El Poder Judicial dicta primera condena por caso Lava Jato Odebrecht", señaló la institución en Twitter, señalando que la jueza Nayko Coronado impuso "ocho años y tres meses de prisión efectiva" contra Álvarez "por delito de colusión agravada".Según el fallo, "se encuentra culpable a César Álvarez, de 52 años, de otorgar beneficios indebidos a Odebrecht en la construcción de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis", en la región Ancash, en el norte de Perú.Según la fiscalía, el ex gobernador recibió de Odebrecht 2.6 millones de dólares a cambio de recibir la concesión para construir una carretera en Áncash. La obra se realizó entre el 2011 y 2013.Por este caso también fueron sentenciados seis funcionarios del gobierno regional de Áncash, pero otros tres fueron absueltos.Además, la jueza fijó una reparación civil a favor del Estado de unos 10 millones de soles (unos 2.9 millones de dólares) de los cuales Álvarez deberá pagar el 80 por ciento y el resto completado por los otros condenados.Álvarez fue presidente del gobierno regional de Áncash desde el 1 de enero de 2007 hasta su arresto en mayo de 2014.La fiscalía también lo investiga por el asesinato, en marzo del 2014, del dirigente sindical y ex consejero opositor Ezequiel Nolasco.Según las denuncias judiciales, Álvarez usaba para beneficio propio y de su red de corrupción, millonarios fondos públicos provenientes de los impuestos dejados en los últimos años proyectos mineros de gran envergadura, que convirtieron a Áncash en uno de los departamentos más ricos en Perú.La empresa Odebrecht declaró que había pagado unos 29 millones dólares en sobornos para adjudicarse obras en Perú.El escándalo de la constructora brasileña ha causado estragos en la clase política de Perú, donde involucra hasta cuatro ex presidentes, alcaldes y gobernadores.El expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó el 17 de abril, cuando iba a ser detenido en el marco de una investigación ligada a Odebrecht.En mayo, la fiscalía acusó ante la justicia al ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia.El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) permanece bajo arresto domiciliario, mientras que Alejandro Toledo (2001-2006) escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición.