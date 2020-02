Perú, el país con la mayor cantidad de sacrificios prehispánicos de niños

Escuchar Nota

“Las Llamas fue un terreno explorado de 2011 a 2016, se encontraron 137 niños y 205 llamas. Los restos fueron fechados entre 1400 d.C. y 1450 d.C. Todos pertenecen a un solo evento y parece que los sacrificios estuvieron asociados al fenómeno El Niño”, indica.



“En Pampa la Cruz ha sido excavado un 30%. Estoy convencido de que al término pasaremos los 500 niños, un gran número que nos hace pensar sobre el rol de la violencia ritual en sociedad prehispánicas”, dice el arqueólogo que ayer dictó la conferencia magistral “Ceremonias de sangre y sacrificios humanos en la Costa Norte del Perú”, en El Colegio Nacional.



“El segundo sitio muestra que no sólo se sacrificaron por los cambios climáticos sino que fueron una parte regular de su estrategia religiosa, política o militar”.



“Además estuvieron relacionados con sus estrategias militares, porque los chimús fueron un estado expansivo y estos sacrificios coinciden con su expansión hacia el norte, es decir, es claro que no eran niños de la zona”.

“A diferencia de Mesoamérica, en Perú sí tuvimos un animal de carga, la llama. Era un importante medio de transporte y una fuente de proteínas. La carne fue muy consumida; además tuvieron un valor simbólico pues hay una constelación de La Llama que aparece alrededor de noviembre y que según la concepción de las sociedades prehispánicas, está asociada con la llegada de las lluvias y con eso, el periodo de siembra”.

“En Perú no desarrollaron o no hemos descubierto registros escritos de sus tradiciones, historia y actividades, y esto está relacionado con su organización pues había una obsesión en estas sociedades por reemplazar constantemente. ‘A rey muerto, rey puesto’, es decir cuando moría, era enterrado con todos sus bienes, sobre ello se construía un nuevo templo y el otro era olvidado. Así, los hallazgos nos van dando capítulos de nuestra historia”.

“Estamos sensibilizando a la población, involucrarla para generar interés” y con Leonardo López Luján, director del Proyecto Templo Mayor, buscamos entablar un canal académico porque de América somos dos de los países con mayor riqueza arqueológica.

