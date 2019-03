PES no podrá participar en elección por gubernatura de Puebla

El Partido Encuentro Social (PES) no podrá participar en la elección para la gubernatura de Puebla, según lo confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sesión de este miércoles, debido a que dejó pasar el acuerdo del INE en el que no se le permitía esta participación, es decir, no impugnó a tiempo.Por lo anterior solo podrá participar en las cinco elecciones municipales extraordinarias en Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma.En tanto, durante la misma sesión revocó, por unanimidad de votos, el dictamen de aprobación de registro de precandidaturas del partido político Morena a la gubernatura de Puebla, en la parte conducente al registro de José Luis Ortega Morales y Ramiro León Flores.El Pleno de Sala Superior dio la razón a los actores al indicar que la Comisión de Elecciones de Morena no precisó las razones y motivos por los que no fueron considerados, a pesar de tener la obligación constitucional y legal de expresar cuáles fueron los requisitos que habrían cumplido y cuáles no, como precandidatos a la gubernatura de Puebla, en atención a consideraciones específicas de sus perfiles.