PES va por economía diferente, incluyente y justa: Argüelles

Escuchar Nota

Jorge Argüelles, coordinador de los diputados federales del PES, señaló que a partir de hoy, la Cámara de Diputados inicia los trabajos para aprobar la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 y las reformas adicionales en la materia.Por ello, a primera hora de este lunes 19 de octubre, el secretario de Hacienda recibió a los representantes de los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados, donde el coordinador del Partido Encuentro Social, Jorge Argüelles expresó:Sobre el comunicado de Arturo Herrera de eliminar la cuota compensatoria del IEPS a las gasolinas, Argüelles manifestó que “fue un compromiso del presidente y de nuestro partido de no a los gasolinazos, que el precio de las gasolinas no subiría y que incluso teníamos que trabajar para disminuir los precios; y ahí nosotros no íbamos a ceder, por ello, celebro que sea la misma Secretaría de Hacienda quien eliminara esta propuesta de reforma”.Para concluir, Argüelles comentó que este Paquete Económico cumple con las condiciones de una economía diferente y sobre todo incluyente para la gente que más lo requiere; un paquete económico que es socialmente correcto porque atiende y entiende la complejidad de la situación de la economía mundial en la que está inserta la mexicana, tenemos que cobrar conciencia y no permitir que el ánimo electoral se imponga a la realidad económica y a los criterios definidos por un gobierno caracterizado por la disciplina financiera y la austeridad."No habrá soluciones mágicas, qué México salga adelante será trabajo de todos y el gobierno está dando muestras de apertura y confianza”, dijo.Con información de Excélsior