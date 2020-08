Pese a captura de ‘El Marro’, continúan los homicidios en Guanajuato

Escuchar Nota

“A partir de la detención del jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima se ha observado una disminución de homicidios, no han desaparecido, pero sí, ya no está en primer lugar Guanajuato; en estos últimos 15 días no está apareciendo como era anteriormente”, dijo.

A partir de la detención del líder delincuencialen Guanajuato, hubo una, sin embargo a la fechaEn un comparativo, 13 días antes de su detención, del 20 de julio al 1 de agosto, y 13 días después, del 2 al 14 de agosto, se registró una, de acuerdo a cifras del gabinete de seguridad.Del 20 de julio al 1 de agosto se registraron 170 muertes, mientras que del 2 al 14 de agosto hubo 125 asesinatos.s: Estado de México, 99 homicidios dolosos; Michoacán 81; Baja California 77 y Chihuahua 69.El gabinete de seguridad federal contabiliza un total dedel 1 al 14 de agosto en el país, conCabe destacar que el pasado viernes, el presidente, dijo en Guerrero que con la detención de “El Marro”, habían disminuido los homicidios y el estado del Bajío ya no era primer lugar en ese delito.Cuatro días después de la detención de "El Marro"", el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,, afirmó que las muertes violentas en la referida entidad registraron una “baja sensible, alrededor de 50%, estamos hablando de sólo cuatro días y esto no necesariamente es indicativo de la situación en el estado, pero es alentador registrar cualquier dato de homicidios dolosos a la baja“. Sin embargo, no precisó el lapso de comparación.Los datos del conteo diario que el gabinete de seguridad entrega al Presidente tienen una subestimación de 20%, con respecto a los que publica cada fin de mes el, por lo que podrían ser más la víctimas que se reporten el día 2.El experto en seguridad Alejandro Hope consideró quey sólo queda esperar y observar si trae consigo un efecto de disminución de la violencia en el estado.