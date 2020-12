Pese a cierre de la Basílica, alistan operativo Guadalupano 2020

Escuchar Nota

Pesé a que la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada los días 10, 11 y 12 de diciembre por la pandemia de Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal ya tienen listo el operativo para evitar que los fieles guadalupanos no se aglomeren en las inmediaciones del cerro del Tepeyac.La Secretaría de Seguridad Ciudadana dispondrá de más de 4 mil uniformados para realizar cortes a la circulación e invitar a los fieles a no aglomeraciones para disminuir los riesgos de contagios.El dispositivo Guadalupano 2020 comenzará el 10 de diciembre con el cierre de la Basílica, por lo que se realizarán cortes a la circulación y el acordonamiento en las inmediaciones del recinto católico.La segunda etapa del dispositivo Guadalupano 2020, dará inicio las primeras horas del día 11 de diciembre y terminará a las 24 horas del día 12. Adicional a los cortes a la circulación de la primera etapa, se desplegará personal uniformado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el cruce de calzada de Guadalupe y Circuito Interior, calzada Misterios y Circuito Interior, calle Abel, calle Daniel, calle Ezequiel, avenida Noé, calle Samuel, calle Saul, calle Yolanda, avenida Henry Ford, calle Excélsior, avenida Victoria, avenida Necaxa, avenida Tesoro, avenida Río Blanco, avenida Joyas, avenida Talismán, avenida Euzcaro, avenida Fortuna, avenida Melitzin, calle Nezahualcóyotl y avenida Ricarte.Las autoridades del Gobierno central no contemplan realizar sanciones para aquellos que no obedezcan las indicaciones, los cierres vehiculares solo serán para automovilistas ajenos a la demarcación, todos los habitantes de la zona con automóvil podrán ingresar acreditando su domicilio.La alcaldía Gustavo A. Madero mantendrá los módulos de apoyo y orientación para los fieles y desplegara personal de Protección Civil para atender a peregrinos y evitar aglomeraciones.Personal de atención médica de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) mantendrá un dispositivo sobre las autopistas que colindan a la Ciudad de México, para etender y orientar a los Guadalupano.Los centros de contro y comando (C2) y (C5) mantendrán un dispositivo virtual con la finalidad de trabajar en conjunto con el personal policiaco en patrullas y pie a tierra, para disuadir aglomeraciones.El Centro Regulador de Urgencias Médicas, mantendrá un operativo con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y Ambulancias voluntarias para atender a peregrinos.El año pasado acudieron unos 9 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, con esto se volvió el recinto religioso más visitado del mundo.Autoridades Religiosas y del Gobierno de la Ciudad de México, invitan a los fieles Guadalupanos a celebrar a la Virgen morena desde sus casas adorando alguna imagen de la madre de América La Virgen de Guadalupe.Con información de Excélsior