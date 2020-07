Pese a contingencia y ley seca, funcionario organiza festejo a santo en Yucatán

Escuchar Nota

, ya que ocurrió en plena ley seca y prohibición por el elevado número de contagios del coronavirus., en su cuenta personal de Facebook.En las imágenes se observa a gente que no guarda la sana distancia, que asistió sin cubrebocas, tomando bebidas alcohólicas y moviéndose al son de la jarana; y de esa formaEl festejo convocado por un servidor público generó que las y los usuarios de las redes sociales criticaran la actitud de los participantes y reclamarán que el hecho de que siendo un servidor público es el que debería dar el ejemplo a la población de no salir y cuidarse en plena pandemia del coronavirus.Desde el pasado miércoles, el gobernador Mauricio Vila Dosal decretó Ley Seca y pidió evitar los festejos y salir después de las 10: 30 de la noche hasta las 5:00 de la mañana y anunció mnukltas y arrestos para quienes no respeten esa decisión considerada dentro de la Ley Estatal de Salud.Hasta el momento, las autoridades de ese municipio no han informado nada sobre lo ocurrido.Lo cuestionable del festejo es que se convocó en momentos en queInformación de El Universal