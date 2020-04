Pese a coronavirus, reúnen masivamente a adultos mayores en Veracruz

Escuchar Nota

“Con el adelanto de dos bimestres la inversión será de 4 mil millones de pesos, más 600 millones de pesos del programa La Escuela es Nuestra”.



, ello a pesar de las-población altamente vulnerable ante la pandemia por el Covid-19-,desde la semana pasada en diversas sedes como escuelas o instalaciones gubernamentales.La vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, Montserrat Ortega Ruiz,como lo marcan los propios lineamientos federales.Y es que denunció que se han vulnerado los protocolos de sana distancia y no reuniones mayores a 50 personas.Montse Ortega lamentó la muerte de un adulto mayor en el mismo lugar de la entrega de apoyos, toda vez que no le fue aceptada una carta poder de los familiares, para cobrar el programa en la zona norte del estado.Exigió a las autoridades federales no lucrar políticamente con los apoyos sociales, y que en su lugar busquen alternativas para salvaguardar la salud de los beneficiarios y la entrega oportuna del recurso.Lamentó que no haya evidencia de la existencia de filtros sanitarios en los sitios donde se llevan a cabo las entregas, además que los adultos mayores llegan regularmente acompañados de sus familiares, lo que aumenta de manera considerable la posibilidad de contagios locales.Y es que el 90% de los 680 mil adultos mayores que reciben apoyos del Gobierno federal en Veracruz ya cobraron el adelanto del bimestre de abril-mayo.El delegado federal de programas sociales Manuel Huerta Ladrón de Guevara informó que se pagó el 85% del programa para personas con discapacidad, que en Veracruz suman 60 mil personas en este rubro.El funcionario indicó que este año habrá 50 mil millones de pesos de apoyos directos a la población o inclusión productiva.