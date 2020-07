Pese a Covid-19, arman cabalgata y ‘charloteada’ en Hidalgo

Escuchar Nota

Hidalgo.- Pese al incremento de casos y decesos por coronavirus Covid-19, en dos municipios de la región del valle de Tulancingo organizaron eventos masivos en los que además de no mantener la sana distancia, ni el uso de cubrebocas, abundó el consumo de bebidas embriagantes.



Fue en los municipios de Tulancingo y Santiago Tulantepec, donde con el pretexto de celebraciones religiosas, se llevaron a cabo actividades consideradas no esenciales, luego de que la entidad hidalguense se mantiene en semáforo sanitario color rojo.



En Tulantepec, con motivo de las festividades a Santiago Apóstol, se llevó a cabo una “charloteada”, consistente en un espectáculo taurino de carácter cómico, en el lienzo charro de la cabecera municipal, sin que autoridades del ayuntamiento suspendieran el evento.



Asistentes al evento narraron que este fue de carácter “privado”, sin embargo, reconocieron que no se mantuvo las medidas sanitarias preventivas para evitar contraer la cepa viral que en este municipio ha registrado 64 contagios y 13 decesos.



En el segundo caso, fue en la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan, donde se realizó una nutrida cabalgata de jinetes como parte de la feria anual de la localidad.



En este evento los participantes tampoco guardaron la sana distancia, además de que tuvo la asistencia de mujeres y niños que tampoco hicieron uso de cubrebocas, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales. Además, abundó el consumo de bebidas alcohólicas.



Tulancingo es el cuarto municipio del estado con más casos positivos de Covid-19, con 332 y 47 decesos.



En el estado, van 5 mil 960 personas positivas a la cepa viral y 959 defunciones, según el último reporte epidemiológico dado a conocer por el sector salud.