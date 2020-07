Pese a crisis por Covid-19, crecen las remesas por el efecto del ‘Día de las madres’

Escuchar Nota

, +3.0% respecto al mismo mes del año pasado. En términos reales, debido a la depreciación cambiaria, crecieron 23.8%, da a conocer un análisis realizado porSe estima que por el efecto del “Día de las madres” se realizan en mayo en promedio de 1.0 a 1.2 millones de envíos adicionales de remesas de EE. UU. a México, que equivalen a un monto de entre 320 a 380 millones de US dólares.El Banco de México reportó que, en el mes de mayo, ingresaron a México 3,379 millones de US dólares por concepto de remesas familiares, que representa un crecimiento de 3.0% respecto al mismo mes de 2019. Para el envío de este recurso, se contabilizaron casi 10.6 millones de operaciones, +4.0% en términos anuales, con una remesa promedio de 319 US dólares (-0.9%). Durante los primeros 5 meses de 2020, las remesas a México sumaron 15,538 millones de US dólares, lo que equivale a un crecimiento de 10.4% respecto al mismo periodo del año anterior.Debido a este incremento observado en mayo y a la depreciación del peso frente al dólar estadounidense observado en los últimos meses, las remesas en términos reales en mayo incrementaron en 23.8%. Es decir, esto equivale a 14,500 millones de pesos en recursos adicionales en mayo para los hogares en México.Es difícil saber con certeza las características de este proceso.Este dinero adicional se envía generalmente a un familiar o conocido que es madre: muchas veces es a la misma madre de la persona que envía el dinero, pero también lo reciben las abuelas, tías, hermanas, suegras, entre otras. Este recurso generalmente es un presente para la madre para que se compre algún regalo o solvente algunos gastos, o para cubrir los costos de algún evento especial por esta celebración.