Pese a diferencias con gobernadores, ‘nadie quiere pelearse’, asegura López-Gatell

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que pese a las diferencias que se tienen con los gobernadores por el estatus que guarda cada entidad en el semáforo de riesgo COVID-19, "nadie quiere pelearse".



En conferencia de prensa, el funcionario dijo que "¿Están peleados con los gobernadores?" Algunos gobernadores dicen que no acatarán, ni se someterán a las disposiciones federales, la ley es la ley y el sentido común cuando hay un asunto de interés público es una de las virtudes relevantes. Nadie quiere pelearse, no se trata de pelearse, se trata de trabajar para 128 millones de mexicanos".



Lo anterior, luego de que se filtrara una versión previa del semáforo de riesgo, en el que todas las entidades se encontraban en rojo, menos Tamaulipas, la cual fue presentada a los gobernadores.



Sin embargo, aclaró que este no era el semáforo definitivo, por lo que se estableció el presentado este viernes, en donde la mitad del semáforo está en rojo y la otra mitad en naranja.