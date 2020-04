Pese a emergencia sanitaria, fábrica de maquillaje de Yuya no deja ir a empleados a casa

Escuchar Nota

“Mi tía trabaja en fábrica de maquillaje de @yuyacst, no la dejan parar e ir a casa. Le dieron una carta que dice que fabrican gel antibacterial, por si los policías de @Silvano_A la detienen en la calle. No es cierto, fabrican rímel, brillo labial, cosas esenciales de yuyita”, escribió la usuaria.

“Nuestra empresa está dedicada a la fabricación y distribución de gel antibacterial, desinfectante, cubrebocas y caretas, por lo que dadas las actividades de la trabajadora (nombre de la empleada) requerimos su apoyo en la elaboración de dichos productos.



“Se extiende la presente como justificación, dado el anuncio del aislamiento obligatorio dirigido por el Sr. Gobernador Silvano Aureoles”, es parte de lo que se puede leer en la carta firmada por el director de operaciones, Rodolfo Flores Ojeda.

En @RepublicLatam donde fabrican el maquillaje de @yuyacst dicen que fabrican gel antibacterial para no dejar a sus empleadxs acatar las medidas de saludpic.twitter.com/bFafwRIyGc —(@unavueltalcielo) April 21, 2020

Pese a que desde hace varias semanas el Gobierno de México decretó, medida que considera la, algunas fábricas se las han ingeniado para no tener que cerrar sus puertas durante la contingencia.Así lo ha denunciado una usuaria de Twitter quien reveló que un familiar suyo no ha podido parar de laborar, pese a que trabaja en la, quienes han otorgadopara evitar la detención de policías del Estado de Michoacán.Junto a la publicación, la usuaria ha compartido la supuesta carta, la cual está respaldada por la empresanombre que no corresponde a la fábrica que crea el maquillaje de la también influencer.