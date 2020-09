Pese a estar en semáforo verde, en Campeche no se regresará todavía a clases presenciales

Escuchar Nota

Campeche.- Pese a encontrarse en semáforo epidemiológico verde, el gobierno de Campeche determinó que los estudiantes no regresarán todavía clases presenciales.



Carlos Miguel Aysa González, gobernador de la entidad, dejó en claro que no habrá “ni ocurrencias, ni experimentos” en el manejo de la pandemia por Covid-19, razón por la cual los estudiantes no regresarán todavía a clases presenciales en dicho estado del país.



Ayer, la Secretaría de Salud federal detalló que Campeche se convirtió en el primer estado del país en pasar al semáforo verde de riesgo por Covid-19.



Pese a lo anterior, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recomendó a Campeche esperar para abrir las escuelas y regresar a clases presenciales.



Es importante mantener la prudencia, aunque las indicaciones generales indican que se puede considerar apertura de escuelas, es importante guardar la calma, valorar cuál es el beneficio de abrir los recintos escolares, en contraste con los riesgos.



Sería más prudente esperar, no apresurar la apertura y estar seguros que la transmisión llega aún punto mínimo, porque estamos empezando la temporada de influenza”, dijo López-Gatell Ramírez.





Con información de El Universal y López-Dóriga Digital