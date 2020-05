Pese a Ley de Amnistía, presos no son liberados: informe de México Evalúa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Pese a la Ley de Amnistía aprobada por el Senado, aún no se ha liberado a presos vulnerables ante el Covid-19 por lo que las 297 cárceles del país, constituyen una zona de riesgo para esta población, alertó la organización México Evalúa.



Informó que, de acuerdo con cifras oficiales del 18 de mayo, en las prisiones del país hay 120 contagios confirmados de coronavirus, 74 sospechosos y 21 decesos, sin embargo destacó que estos datos son confiables.



Indicó que en el país existe una población carcelaria de 188 mil 423 personas, lo que constituye a los centros penitenciarios en sitios de hacinamiento donde se puede propagar rápidamente el coronavirus.



Chrístel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, comentó que los únicos datos que se tienen respecto al cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales para liberar a presos vulnerables son de tres entidades.



En la Ciudad de México se han liberado 240 reos; el Estado de México, mil 894, la mayoría con brazaletes electrónicos; y en Coahuila 39 y hasta el momento se desconoce si mujeres embarazadas han sido liberadas.



Explicó que de las once entidades que tienen registrada una mayor sobrepoblación penitenciaria, destacan el Estado de México, Ciudad de México, Durango, Morelos, Tabasco y otros, y el 92% se encuentran detenidos por delitos del fuero común.



La investigadora indicó que en las prisiones del país cuatro de cada diez internos se encuentran en espera de sentencia y por ello la Ley de Amnistía recién aprobada no podría beneficiarlos porque tiene efectos limitados.



Estimó que solo 800 personas podrían apegarse a este supuesto, además agregó que las personas en pobreza tienen más posibilidades de permanecer en las cárceles porque no cuentan con recursos para obtener mejores recursos de defensa legal.