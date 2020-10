Pese a muerte de voluntario, Oxford continuará pruebas de vacuna contra Covid-19

Escuchar Nota

"La revisión independiente, además del regulador brasileño, han recomendado que siga el ensayo", destacó la universidad en su nota.

La Universidad británica dey la farmacéuticaseguirán con lasque participaba en estos ensayos en Brasil.Oxford explicó en un comunicado, recogido por los medios británicos, queen la que no se hallaron elementos que susciten preocupación por la seguridad de la vacuna.Aproximadamente la mitad de los voluntarios que participan en las pruebas, que tienen lugar también en Reino Unido o la India,Las autoridades sanitarias brasileñas informaron este miércoles del fallecimiento de un voluntario, aunque no especificaron de qué forma, ni si recibió la dosis o un placebo.La, vinculada al Ministerio de Salud de Brasil, señaló que fue "formalmente informada" del suceso el pasado lunes y queEsta posible vacuna está en la, la última antes de recibir el visto bueno de los organismos reguladores a fin de proceder a inocular a la población.El pasado mes de septiembre, la Universidad de Oxford reanudó las pruebas clínicas tras serAnoche, desde México el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, indicó que al participante se le habría suministrado una vacuna ya existente, en lugar de un placebo, tratándose de la del meningococo, que es para combatir la bacteria que provoca la meningitis.Diferentes sectores brasileños le pidieron al Presidente de Brasil,, que no convierta la adquisición de la vacuna contra el coronavirus en una nueva disputa electoral e ideológica, tras su decisión deEl Jefe de Estado anunció en sus redes sociales que el Gobierno brasileño no comprará la vacuna depese a que su ministro de Salud firmó la víspera un protocolo de intenciones para adquirir 46 millones de dosis de tal inmunizante por un valor de 427 millones de dólares.