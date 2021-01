Pese a prohibición, sigue venta de desechables en CDMX

Escuchar Nota

En el primer día de prohibición de comercialización, distribución y entrega de plásticos de un solo uso, las tiendas de autoservicio aún mantienen en sus estantes platos, vasos y cubiertos desechables.Lo mismo sucede en panaderías en donde los pasteles y galletas de repostería todavía se entregan en charolas; en tanto que en las tiendas de conveniencia las bebidas calientes siguen a la venta en los vasos convencionales con sus respectivas tapas y se entregan pajitas y popotes para agitar el líquido."El principal objetivo es lograr un consumo responsable, en donde los capitalinos sean cada vez más conscientes y dejen de usar plásticos de un solo uso para no generar contaminación a la ciudad y al planeta”, aseguró Andrée Lilian Guigue Pérez, directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA).Gerentes de las tiendas de autoservicio señalaron que acatarán las disposiciones oficiales, sin embargo, no retirarán los productos que tienen en existencia y esperarán a que estos se acaben."Cuando ya se terminen ya no pondremos más, pero la instrucción es terminar con lo que se tiene”, comentó la responsable de una tienda Chedraui.En donde sí comenzaron los cambios y el cumplimiento de las medidas establecidas por el gobierno capitalino, fue en las fondas que abrieron este primero de enero.En un recorrido por mercados se pudo observar como los alimentos son despachados en recipientes de plástico que llevan consigo los clientes."Les fuimos avisando a quienes vienen a comprar para llevar, que deberían ya traer sus cajitas para que les pusiéramos la comida porque ya no les vamos a poder dar las charolas de unicel”, señaló la propietaria de un local de comida en el mercado Espartaco en Coyoacán.Finalmente informaron que, desde hace un mes, se reforzó la campaña “Ciudad sustentable, adiós a los desechables, la cual contempla acciones de trabajo y comunicación con comerciantes, oferentes de tianguis y mercados, con medios de comunicación, empresarios y con todas aquellas empresas o negocios que utilizan para el acarreo y entrega, el uso de plásticos desechables.Con información de Excélsior