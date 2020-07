Pese a que Torreón es el municipio con más contagios, reportan más de 100 fiestas

Escuchar Nota

Pese a que La Laguna es la región de Coahuila con más contagios y muertes por COVID-19, el virus no inhibe las fiestas ni los eventos sociales en Torreón, informó el medio El Siglo de Torreón.



Este fin de semana, el municipio registró la cifra más alta en lo que va de esta pandemia de reportes por reuniones masivas, hechos a través del sistema de emergencias 911 y de la línea de whatsApp de la coordinación operativa de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila que encabeza Luis Morales Cortés.



Durante el sábado y la madrugada de este domingo, se atendieron 100 reportes de fiestas y eventos sociales con asistencia de entre 30 y 50 personas y que se realizaron en domicilios particulares y cerrando calles y andadores con los vehículos.



En algunos festejos, amenizó música en vivo, se colocaron los tradicionales globos de colores y se rentaron brincolines. No se aplicó la sana distancia y se pudo observar a personas que no portaron el cubrebocas, violando las disposiciones sanitarias implementadas por las autoridades para evitar el contagio y la propagación del coronavirus.



El 40 por ciento del total de reportes que se recibieron fue después de la media noche. Todas las fiestas y eventos sociales se dispersaron y se apercibió verbalmente a los propietarios de los lugares.



La Dirección de Inspección y Verificación municipal dio a conocer que el fin de semana se recibieron más de 25 reportes de reuniones masivas, tanto en domicilios particulares como en la vía pública.



Dos de estas denuncias ciudadanas se hicieron en la colonia Moderna y al oriente de esta ciudad y se detectó la asistencia de entre 40 y 60 personas. De igual manera, se procedió a la clausura de dos quintas ubicadas en el centro de la ciudad y en la colonia Los Profesionistas.