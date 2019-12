Pese a recorte, INE no dejará de dar servicio: Lorenzo Córdova

Ciudad de México.- Aunque el presupuesto para el próximo año lo coloca en una situación “delicada”, el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé algunas medidas con el objetivo de que no resulte perjudicada la contienda electoral, adelantó el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.



Entre esas acciones mencionó la discusión con diputados prevista para el 11 de diciembre, a fin de ajustar las inversiones en tecnología y equipo.



Luego de inaugurar la Tercera Conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), Córdova Vianello subrayó que esas medidas estarán dirigidas particularmente hacia los equipos que entran en etapa de caducidad para la realización del monitoreo.



También se consideran disminuciones o cancelaciones de inversión en infraestructura, sobre todo en Módulos de Atención Ciudadana, pero remarcó que a pesar de ese ajuste el instituto no dejará de dar servicio.



Por otra parte, el consejero externó que la violencia contra las mujeres es la mayor transgresión contra los derechos humanos en la sociedad contemporánea.



Al concluir la inauguración, dos individuos que se identificaron como miembros de la organización Consorcio Mexicano de Derechos Humanos irrumpieron en el salón donde se llevaba a cabo el encuentro y gritaron consignas contra la consejera Adriana Favela Herrera, presidenta de la AMEA.



Denunciaron maltrato contra 14 empleados con documentos que no mostraron, pese a las peticiones de los representantes de los medios de comunicación que cubrían la conferencia.