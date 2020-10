Pese a seis intentos, PREP de Hidalgo no sirvió: INE

Escuchar Nota

"Ellos (el Instituto electoral local) se negaban a reconocer que no estaba completo su sistema. Sostenían que sólo eran detalles, lo que vimos es que nunca tuvieron un grado de exigencia a la empresa que contrataron



"Tras el sexto intento (el 16 de octubre por la tarde) no logrado el simulacro, les dije que ellos tenían que tomar su decisión de que no podía haber PREP porque ninguno de los simulacros se habían logrado", señaló.



"Esto ya pasó, por lo que para nosotros lo importante ya no es el PREP, ahora lo que importa es que los cómputos que empiezan el miércoles puedan llevarse con absoluto profesionalismo, y se puedan tener los resultados finales", apuntó.



"Mandan informes, respecto de sus avances, pero vamos a tener que evaluar un modelo en el que dichos informes sean con mayor evidencia empírica de lo que se sostiene ahí. Un grado de supervisión muy detallado o más profundo respecto de estos entregables que deben ir dando.



"Será un reto interesante rumbo al 2021, porque eso nos va a requerir una mayor revisión empírica, por ello tendríamos que perfeccionar un nuevo modelo de supervisión con nuestra área técnica, pero a partir de informes, pues creo que no", agregó.



.-El presidente de la, no a operarlo, por lo que únicamente vigilaron que cumpliera con los lineamientos., informó se realizaron seis intentos de simulacro,Por ejemplo, expuso, había municipios de Tamaulipas que no existen en Hidalgo; no contó con una base de datos sólida o confiable sobre información de partidos, casillas o votos; no tenía medidas de seguridad, por lo que era altamente "hackeable"; no se podían visualizar las actas o información que debe ser digitalizada; no comprobó su capacidad para visitas el día de la jornada; e incluso,, pero éstos son para verificar la operatividad de un modelo ya completo,Detalló que el sábado, por lo que ni siquiera lo conocieron. Éste fue el que operó el domingo., por lo que el problema enobliga a la autoridad electoral a implementar un mecanismo más riguroso.