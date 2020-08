Pese a su sufrimiento, Ninel Conde presenta a nuevo galán

Escuchar Nota

"Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme. Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mi y de mi princesa", escribió la nacida en Toluca, Estado de México.



"¡Muchas felicidades. Qué viva el amor!"; "felicidades, se ven muy bien los dos juntos. Que dios los bendiga"; "Eres una mujer luchadora... y ten siempre presente que después de la tormenta viene la calma"; "Hermosa te mereces toda la felicidad del mundo", entre otras más.



sin embargo ante todo el caos que vive, siempre hay una luz de esperanza y amor, es por ello queLa también cantante, quien ha tenido que luchar para ver a su hijo, Emmanuel Medina, desde hace meses hoy sorprendió a sus seguidores al subir una imagen donde se le ve a ella en un sillón, vestida con un conjunto blanco de prominente escote; a un lado su mascota y al otro en la parte de arriba aLa escena, que se ve romántica y más por el rostro de Ninel el cual refleja amor y paz en los brazos de su amado, fue captada en Punta De Mita, en Nayarit, donde al parecer la nueva pareja está tomando un descanso.Y a pesar de que el nombre del novio de la actriz de telenovelas como "Como en el cine" y "Rebelde" no se ha dado a conocer muchos de los seguidores en su red social no perdieron el tiempo de felicitar y hasta bendecir el amor de la pareja.También amigas y amigos del medio felicitaron a Ninel como Cecilia Galliano:"Bravo Flaca felicidades"., luego de que él, según ella, le negara verlo.Ante esto, la también empresaria se pronunció contra las leyes mexicanas al decir que hay una fuerte impunidad en el país y que el tener relaciones dentro de la política, esto señalando a Gallardo, le ha ayudado en separar a su hijo de ella y hasta llegar a alinearlo.En mayo, Ninel acudió a Palacio Nacional para entregarle una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que le ayude a recuperar a su hijo, sin embargo esto no ha sucedido.