Pese que Torreón es el centro de la pandemia en Coahuila, fiestas no paran

Torreón, Coah.- Más de 50 fiestas se dispersaron durante el fin de semana pasado en diversos puntos de Torreón, esto pese a que la pandemia del COVID-19 ya ha dejado más de 600 contagios en la ciudad, además de que ha cobrado la vida de 18 personas, reportó El Siglo de Torreón.



Así lo informó la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón durante este lunes, misma que también precisó que se ejecutaron desde el viernes tres clausuras por incumplir con las medidas sanitarias que ha dictado el Subcomité Técnico de Salud en la Comarca Lagunera.



Juan Antonio López, titular de la oficina, indicó que se trató en total de 54 fiestas familiares y reuniones sociales, en las cuales se detectaron aglomeraciones en domicilios, en banquetas y hasta en salones de eventos, casos en los que además los asistentes no utilizaban cubrebocas, no guardaban distancia social, había bebidas alcohólicas e incluso se tenían presentes a menores de edad.



Respecto a las clausuras, se informó que se trató de un bar que operaba en la colonia Ex Hacienda Los Ángeles y otro más en la calle Matamoros, ambos brindando servicio regular a pesar de que la Secretaría de Salud ha sido clara respecto a la prohibición de operación de dichos lugares hasta el momento, esto a causa de la contingencia sanitaria que prevalece en la entidad y la región; también se clausuró una quinta en el ejido Santa Fe, misma en la que estaban aglomeradas decenas de personas sin medidas básicas de sanidad.



Este mismo lunes en la mañana el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, llamó a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención del contagio de COVID-19, además admitió que gran parte de los contagios que se están registrando en Torreón en los últimos días, corresponden a casos detectados desde el 30 de abril y el 10 de mayo, con festejos y celebraciones que detonaron la movilidad del virus.



El mandatario recordó que el uso del cubrebocas y el salir "solo a lo estrictamente necesario" serán los principales auxiliares para bajar la incidencia de contagios en la entidad.