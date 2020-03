Peso cae a un nuevo mínimo histórico de 24.8 ante el dólar

Escuchar Nota

“Este es un evento biológico”, dijo Nela Richardson, estratega de inversión de Edward Jones en St. Louis. “El mercado es un mero síntoma de la pandemia global”, agregó.



, tras nuevas advertencias de un gran salto en el desempleo en Estados Unidos debido al impacto económico del coronavirus, dijeron analistas.En operaciones en el exterior, donde se llevan a cabo la mayoría de las negociaciones de la moneda, el peso se depreciaba un 1.81% frente al precio de referencia de Reuters del viernes., dijo Gabriela Siller, jefa de análisis económico del Banco Base., en momentos en que los casos y muertes por coronavirus en las grandes ciudades aumentan y los legisladores siguen luchando sobre un paquete de ayuda económica en Washington., lastradas por la propagación de la epidemia, incluso las áreas más seguras de los mercados de bonos han sufrido falta de liquidez en una ola de ventas no vista desde la crisis financiera de 2008.Aún así, los problemas no habrían terminado, dijeron el domingo a Reuters analistas y gestores de cartera.Durante el fin de semana, varios estados ampliaron sus restricciones a las operaciones de empresas o al desplazamiento no esencial de ciudadanos. Casi uno de cada cuatro estadounidenses ha recibido la orden de permanecer en casa, con grandes ciudades como Nueva York y La Vegas en cuarentena.