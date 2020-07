¡Peste negra! Nuevo brote pone en alerta al mundo, ya hay casos confirmados

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Por si el coronavirus no fuera suficiente, ahora Mongolia enfrenta un brote de peste negra, o peste bubónica, que ha obligado al gobierno a imponer una cuarentena en la ciudad de Tsetseg, en la provincia de Khovd, fronteriza con Rusia.



Hay al menos dos personas contagiadas, según han confirmado tests. “En los dos casos confirmados, se identificaron 146 individuos de primer contacto y 504 de segundo contacto, y se recolectaron y analizaron 146 muestras de primer contacto", informó el NCZD en su web.



Las autoridades de Khov explicaron que están rastreando los movimientos de las personas fallecidas y sus familias para detectar a todo el mundo con quien tuvieron contacto.







CIERRE FRONTERIZO



Dada la situación, el gobierno también ha anunciado que se cerrará la frontera con el país vecino para evitar que el brote de la mortal enfermedad se esparza hacia el norte, según informó este viernes el Centro Nacional de Enfermedades Zoonóticas de Mongolia (NCZD).



CARNE DE MARMOTA



El brote se pudo causar por el consumo de carne de marmota, según informaron las autoridades locales el miércoles, citadas este jueves por el diario The Moscow Times.



Que el brote se deba al consumo de carne de marmota no es de extrañar, pues la enfermedad se conoce comúnmente en la zona como plaga de la marmota.



BROTES RECURRENTES



El Moscow Times también citó que en mayo de 2019 Mongolia ya impuso una restricción en la frontera con Rusia ante la sospecha de un brote de peste negra que infectó a múltiples turistas rusos en su territorio y mató a un matrimonio de ellos que había consumido carne de marmota.



Además, cita que, según expertos, cada año hay 2 mil muertos en todo el mundo por la peste negra.



ENFERMEDAD ICÓNICA



La peste negra, o peste bubónica, es una infección que inflama los ganglios linfáticos en las ingles, axilas y cuello. Causa malestar, fiebre, calambres musculares, gangrena, asfixia y vómito. La infección puede pasar al torrente sanguíneo e infectar los pulmones, lo que puede causar la muerte.



De hecho, la pandemia de peste negra que afectó buena parte de Europa y Asia en el siglo XIV está considerada como la peor pandemia que ha afectado a la humanidad, con entre 25 y 50 millones de muertos.